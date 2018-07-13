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«Барыс» подписал пробное соглашение с Жайлауовым
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«Барыс» подписал пробное соглашение с Жайлауовым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Талгатом Жайлауовым. С казахстанским нападающим заключен пробный договор.
В прошлом сезоне 33-летний форвард провел за «Барыс» 43 матча, набрав 14 (9+5) очков.
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