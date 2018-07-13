Обманутые мошенниками болельщики из Нигерии две недели жили в аэропорту «Внуково»

Злоумышленники собрали с двадцати трех человек, приехавших в нашу страну из Нигерии на чемпионат мира по футболу по 250 долларов. Оставшиеся без наличных иностранные болельщики были вынуждены поселиться в аэропорту «Внуково» , где они прожили около двух недель.

«Весь процесс взялась организовать некая российская фирма. Собрала деньги за билеты в обе стороны, помогла оформить паспорта болельщиков, нашла (якобы) рабочие места для наших трудяг», — сообщает Mash.

Нигерийские фанаты расположились прямо в зале ожидания, некоторые из них занимались попрошайничеством, другие подходили к пассажирам и просили у них деньги. Мыться гостям чемпионата мира пришлось в раковинах, а спали они на креслах. После многочисленных жалоб, когда в аэропорт «Внуково» вызвали полицию и правозащитников, нигерийских болельщиков доставили в посольство. В скором времени фанаты смогут вернуться домой.

Напомним, что в финале чемпионата мира по футболу сыграет сборная Франции и команда из Хорватии. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Российская сборная дошла до четвертьфинала, уступив хорватам. Впервые за 32 года наши футболисты вышли в плей-офф чемпионата мира.