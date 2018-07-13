Рысь не ожидала, что енот может дать сдачи

Молодая наглая рысь решила закусить енотом, видимо приняв его за легкую добычу. Еще никогда хищник так не ошибался!

Какое-то время рысь спокойно лежит и наблюдает за добычей. На заднем плане видно щенят енота: будь большая кошка чуть умнее, она бы ни за что на свете не рискнула полезть в такую авантюру.

Такое приходит с опытом. Рысь отважилась напасть на енота, ожидая быстрой расправы и тут началось такое, чего не ожидал даже оператор. Енот без тени страха бросился в бой, да так рьяно, что уже через две секунды рысь пыталась убраться от него подальше!

В итоге бой закончился полной победой енота. Он еще немного погонял рысь по полянке, а затем ушел вновь ухаживать за щенками.