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Рысь не ожидала, что енот может дать сдачи
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Рысь не ожидала, что енот может дать сдачи 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Молодая наглая рысь решила закусить енотом, видимо приняв его за легкую добычу. Еще никогда хищник так не ошибался!
Какое-то время рысь спокойно лежит и наблюдает за добычей. На заднем плане видно щенят енота: будь большая кошка чуть умнее, она бы ни за что на свете не рискнула полезть в такую авантюру.
Такое приходит с опытом. Рысь отважилась напасть на енота, ожидая быстрой расправы и тут началось такое, чего не ожидал даже оператор. Енот без тени страха бросился в бой, да так рьяно, что уже через две секунды рысь пыталась убраться от него подальше!
В итоге бой закончился полной победой енота. Он еще немного погонял рысь по полянке, а затем ушел вновь ухаживать за щенками.
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