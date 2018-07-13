Йерри Мина прокомментировал своё будущее

«Я хочу принять наилучшее решение и чувствовать себя спокойно. В „Барселоне“ меня преследовали трудности. Мне нужна команда, где я буду играть регулярно» — сказал 23-летний колумбиец.