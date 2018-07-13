Ещё
Джикия тренируется в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джикия тренируется в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в настоящий момент тренируется в общей группе команды с минимальными ограничениями, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В свою очередь, занятия в зале проводят нападающий Педро Роша, выбывший из основы команды на два дня из-за ушиба стопы, и полузащитник Лоренсо Мельгарехо, проходящий профилактику мышечного переутомления.
Вратарь Александр Селихов и хавбек Джано Ананидзе также занимаются в зале, проходя плановое восстановление. Далее им предстоит проехать два километра на велосипедах от отеля до тренировочного поля по пересечённой местности.
Чемпионат.com: последние новости
Инфантино объяснил, почему волонтёры на ЧМ не получают зарплат Белл: в Германии проблемой будет работа с покрышками Кузнецова прекратила сотрудничество с Карлосом Мартинесом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение