Джикия тренируется в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями 

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в настоящий момент тренируется в общей группе команды с минимальными ограничениями, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В свою очередь, занятия в зале проводят нападающий Педро Роша, выбывший из основы команды на два дня из-за ушиба стопы, и полузащитник Лоренсо Мельгарехо, проходящий профилактику мышечного переутомления.
Вратарь Александр Селихов и хавбек Джано Ананидзе также занимаются в зале, проходя плановое восстановление. Далее им предстоит проехать два километра на велосипедах от отеля до тренировочного поля по пересечённой местности.