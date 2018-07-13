Нижегородец завоевал золото чемпионата России по гребле

Нижегородец Артем Воронков завоевал золотую медаль на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».

Соревнования стартовали в Москве 10 июля и продлятся до 15 июля. В них участвуют сильнейшие спортсмены из разных городов страны. Кстати, победа на чемпионате стала далеко не первой для Артема Воронкова. Ранее сообщалось, что он успешно прошел отбор и поедет на чемпионат Европы в Болгарию.

Напомним, нижегородские гребцы привезли множество наград с чемпионата России.

Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»