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Нижегородец завоевал золото чемпионата России по гребле
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Нижегородец завоевал золото чемпионата России по гребле 

Vgoroden.ru 7 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородец Артем Воронков завоевал золотую медаль на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования стартовали в Москве 10 июля и продлятся до 15 июля. В них участвуют сильнейшие спортсмены из разных городов страны. Кстати, победа на чемпионате стала далеко не первой для Артема Воронкова. Ранее сообщалось, что он успешно прошел отбор и поедет на чемпионат Европы в Болгарию.
Напомним, нижегородские гребцы привезли множество наград с чемпионата России.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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