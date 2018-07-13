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Антуан Гризманн: «Золотой мяч» сейчас не волнует. Хочу выиграть Кубок мира"
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Антуан Гризманн: «Золотой мяч» сейчас не волнует. Хочу выиграть Кубок мира" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его не волнует борьба за «Золотой мяч». Он подчеркнул, что в первую очередь думает о финале ЧМ-2018, где французы сыграют с Хорватией.
— Неймара нет в финале, Роналду и Месси тоже. Как оцените теперь свои шансы на «Золотой мяч»?
— «Золотой мяч» меня сейчас не волнует. Все мысли — о финале чемпионата мира. Я хочу выиграть Кубок мира.
— Жизнь изменится после финала?
— Все что угодно может измениться после финала. Я стараюсь об этом не думать. Мы здорово отдохнули, так что должны сделать все, что сможем, в матче против Хорватии. (Ярослав СУСОВ)
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