Антуан Гризманн: «Золотой мяч» сейчас не волнует. Хочу выиграть Кубок мира"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его не волнует борьба за «Золотой мяч». Он подчеркнул, что в первую очередь думает о финале ЧМ-2018, где французы сыграют с Хорватией.

— Неймара нет в финале, Роналду и Месси тоже. Как оцените теперь свои шансы на «Золотой мяч»?

— «Золотой мяч» меня сейчас не волнует. Все мысли — о финале чемпионата мира. Я хочу выиграть Кубок мира.

— Жизнь изменится после финала?

— Все что угодно может измениться после финала. Я стараюсь об этом не думать. Мы здорово отдохнули, так что должны сделать все, что сможем, в матче против Хорватии. ( Ярослав СУСОВ

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