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Форвард сборной Франции Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018
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Форвард сборной Франции Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, сообщает "Советский спорт".
"Я чувствую себя хорошо, мы уверены в себе. Сейчас мы переходим к изучению тактики и видеоанализу", — цитирует Гризманна официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
По мнению игрока, сборная должна рассматривать предстоящую встречу как обычную, чтобы не оказывать на себя дополнительное давление. Футболист сказал, что французы отдадут все силы на поле.
"У нас не будет много моментов, нам нужно их реализовать", — отметил Гризманн.
В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
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