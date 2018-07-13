Ещё
Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав сборной России на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет в испанской Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
Состав сборной выглядит следующим образом: вратари Петр Федотов, Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, защитники Иван Копцев, Иван Сучков, подвижные нападающие Иван Нагаев, Дмитирй Хололд, Игорь Бычков, Даниил Меркулов, Роман Шепелев, Константин Харьков, Степан Андрюков.
Сборная России сыграет в группе D с командами Словакии (16 июля), Сербии (18 июля), Румынии (20 июля).
Состав женской сборной выглядит следующим образом: вратари Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова; центральные нападающие Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, центральные защитники Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, подвижные нападающие Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.
Женская сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Венгрии, Испании, Турции и Германии.
Чемпионат Европы пройдет с 14 по 28 июля.
ТАСС: последние новости
Саутгейт отверг идею проведения парада по случаю выхода англичан в полуфинал ЧМ-2018 Любимец Франции и человек из ниоткуда: кто возглавляет финалистов ЧМ-2018 Самура: посетившие Россию болельщики вернутся домой с великолепными впечатлениями от ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение