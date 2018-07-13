Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло

ТАСС , 13 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав сборной России на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет в испанской Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Сборная России сыграет в группе D с командами Словакии (16 июля), Сербии (18 июля), Румынии (20 июля).

Женская сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Венгрии, Испании, Турции и Германии.

Чемпионат Европы пройдет с 14 по 28 июля.