Российские ватерполисты стартуют на чемпионате Европы в Барселоне

ТАСС , 14 июля. Чемпионат Европы по водному поло стартует в субботу в испанской Барселоне. На турнире выступят мужская и женская сборные России.

Мужской и женский турниры на чемпионате Европы пройдут в разном формате. 16 участников мужского турнира на предварительной стадии разбиты на четыре группы, победители которых выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, проводят квалификационные встречи плей-офф. Сборная России выступит в группе D, где 16 июля сыграет с командой Словакии, 18 июля — Сербии, 20 июля — Румынии.

Группу А составили сборные Венгрии, Италии, Германии и Грузии, группу В — Черногории, Испании, Франции и Мальты, группу С — Греции, Хорватии, Нидерландов и Турции. Квалификационные матчи запланированы на 22 июля, четвертьфиналы — 24 июля, полуфиналы — 26 июля, матч за третье место и финал состоятся 28 июля. При этом будут разыграны все места, включая 15-е.

Российская команда пробилась на чемпионат Европы благодаря своему выступлению на предыдущем турнире — в январе 2016 года в Белграде она заняла восьмое место. По итогам предыдущего турнира путевки в Барселону получили восемь лучших команд, включая хозяев из Испании, еще восемь лицензий были разыграны в квалификации.

У женщин — всего 12 команд

В женском турнире выступают 12 команд, которые разбиты на две группы. Сборная России в группе В 14 июля сыграет с соперницами из Турции, 15 июля — Сербии, 17 июля — Германии, 19 июля — Венгрии, 21 июля — Испании. Группу А составили команды Нидерландов, Италии, Греции, Хорватии, Франции и Израиля.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала, матчи этой стадии запланированы на 23 июля. Полуфиналы состоятся 25 июля, решающие встречи — 27 июля. Здесь также будут разыграны все места, включая 11-е.

Россиянки вправе претендовать на медали, учитывая, что женская команда страны стала третьей на чемпионате мира 2017 года, Олимпийских играх 2016 года, а также в Мировой лиге 2017 и 2018 годов.

Чемпионат Европы пройдет в бассейне «Бернат Пикорнелль», расположенном в олимпийском комплексе на холме Монтжуик в Барселоне.

Женщины выиграли три чемпионата Европы

Чемпионаты Европы по водному поло среди мужских команд проводятся с 1926 года, женских — с 1985-го. В последние годы в мужском водном поло в Европе доминируют сербы, которые выиграли три предыдущих чемпионата континента. Больше всего титулов — у венгров, но последний раз они стали чемпионами Европы в 1999 году. Пять раз чемпионами Европы становились ватерполисты СССР (в 1966, 1970, 1983, 1985 и 1987 годах), на счету команды России — лишь бронза в 1997 году.

У женщин пять титулов у команды Италии, четыре — Нидерландов, по три — России (2006, 2008, 2010) и Венгрии. Венгерская сборная победила два года назад в Белграде, в финале обыграв соперниц из Нидерландов.

При этом на прошлогоднем чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в соревнованиях по водному поло победили мужская команда Хорватии и женская — США. Тогда как на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро золотые медали завоевали мужская команда Сербии и женская — США.