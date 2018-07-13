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В Твери пройдет чемпионат области по перетягиванию каната
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В Твери пройдет чемпионат области по перетягиванию каната 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
15 июля в Твери состоится чемпионат Тверской области по перетягиванию каната. Местом проведения станет набережная Волги у городского сада рядом с причалом прогулочных теплоходов.
Титулы чемпионов будут разыгрываться в двух дисциплинах: мужских команд из 8 человек и смешанных команд (4 мужчины и 4 женщины). Начало регистрации и взвешивания участников с 9:30 до 10:30. Начало состязаний в 11:30.
На сегодняшний день на участие заявилось более десяти мужских и смешанных команд. Среди участников будут ведущие спортсмены, которые в этом году выступали на чемпионате России, курсанты академии ВА ВКО имени Г. К. Жукова, представители академии единоборств «Валдай» и другие.
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