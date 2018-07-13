В Твери пройдет чемпионат области по перетягиванию каната

15 июля в Твери состоится чемпионат Тверской области по перетягиванию каната. Местом проведения станет набережная Волги у городского сада рядом с причалом прогулочных теплоходов.

Титулы чемпионов будут разыгрываться в двух дисциплинах: мужских команд из 8 человек и смешанных команд (4 мужчины и 4 женщины). Начало регистрации и взвешивания участников с 9:30 до 10:30. Начало состязаний в 11:30.

На сегодняшний день на участие заявилось более десяти мужских и смешанных команд. Среди участников будут ведущие спортсмены, которые в этом году выступали на чемпионате России, курсанты академии ВА ВКО имени Г. К. Жукова, представители академии единоборств «Валдай» и другие.