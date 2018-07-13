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Девушка приободрила голой грудью грустящего в пробке Бекхэма
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Девушка приободрила голой грудью грустящего в пробке Бекхэма 

Дни.ру 58 минут назад
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм стал невольным свидетелем обнажения его поклонницы, сообщает The Sun. Забавный случай произошел в американском штате Флорида, куда спортсмен приехал на деловую встречу.
Экс-ирок был не в духе после того, как сборная Англии выбыла из ЧМ-2018. Девушка заметила того, когда он стоял в пробке, после чего высунулась из окна своего авто, оголив грудь прямо во время движения. Реакция Бэкхема неизвестна, но все остальные водители были в восторге.
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