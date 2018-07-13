Фото: горячая и бесстыжая поклонница Бэкхема показала ему грудь на публике

Пикантное происшествие случилось на дорогах Флориды. Девушка высунулась из окна автомобиля и показала заскучавшему Бэкхему грудь. Увидев любимого спортсмена, молодая американка не смогла сдержаться, порадовав при этом и других автолюбителей необычным поступком. К сожалению, реакция спортсмена не известна, но можно с уверенностью сказать, что никто не остался равнодушным.

Тем временем Дэвид прибыл в Майами, чтобы представить свой новый футбольный клуб. Команда будет называться Miami MLS и базироваться во Флориде. Как заявил на церемонии сам бывший футболист, событие для него является воплощенной мечтой. Еще в 2014 году он использовал опцион своего контракта с футбольной лигой, который позволил ему приобрести франшизу по заниженной стоимости в 25 миллионов долларов.