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Фото: горячая и бесстыжая поклонница Бэкхема показала ему грудь на публике
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Фото: горячая и бесстыжая поклонница Бэкхема показала ему грудь на публике 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Пикантное происшествие случилось на дорогах Флориды. Девушка высунулась из окна автомобиля и показала заскучавшему Бэкхему грудь. Увидев любимого спортсмена, молодая американка не смогла сдержаться, порадовав при этом и других автолюбителей необычным поступком. К сожалению, реакция спортсмена не известна, но можно с уверенностью сказать, что никто не остался равнодушным.
Тем временем Дэвид прибыл в Майами, чтобы представить свой новый футбольный клуб. Команда будет называться Miami MLS и базироваться во Флориде. Как заявил на церемонии сам бывший футболист, событие для него является воплощенной мечтой. Еще в 2014 году он использовал опцион своего контракта с футбольной лигой, который позволил ему приобрести франшизу по заниженной стоимости в 25 миллионов долларов.
Ранее Пятый канал сообщал, что дикие английские фанаты разгромили IKEA после победы над Швецией.
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