Джанни Инфантино: «В Катаре получится отличный осенний чемпионат»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в «Лужниках», посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира-2018, рассказал о планах проведения следующего турнира в Катаре в 2022 году.

— Решение уже принято: турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря, все лиги об этом проинформированы. Мы уверены, что это будет отличный чемпионат, потому что игроки к началу турнира будут находиться в отличной форме. ( Филипп ПАПЕНКОВ

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале — Франция и Хорватия (Москва, «Лужники», 15 июля, 18.00).

Бельгия — Англия

Франция — Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь