Наиль Якупов выбрал номер, под которым будет выступать за СКА

Новичок СКА форвард Наиль Якупов выбрал себе номер в СКА. Как сказал сам хоккеист, он будет выступать под номером 65. Сегодня игроки СКА вышли из отпуска. С места событий передает корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева

Предыдущие 6 сезонов форвард провел в НХЛ. За океаном Якупов играл в составе «Эдмонтона», «Сент-Луиса» и «Колорадо». Всего в НХЛ россиянин провел 350 матчей и набрал 136 очков. В минувшем сезоне Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при полезности «+2». В плей-офф не играл. «Ойлерс» выбрали Якупова под общим 1-м номером на драфте 2012 года. Якупов является бронзовым призером юниорского чемпионата мира, а также бронзовым и серебряным призером молодежного чемпионата мира.