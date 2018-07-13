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Наиль Якупов выбрал номер, под которым будет выступать за СКА
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Наиль Якупов выбрал номер, под которым будет выступать за СКА 

SPORT24.ru 1 час назад
Новичок СКА форвард Наиль Якупов выбрал себе номер в СКА. Как сказал сам хоккеист, он будет выступать под номером 65. Сегодня игроки СКА вышли из отпуска. С места событий передает корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
Предыдущие 6 сезонов форвард провел в НХЛ. За океаном Якупов играл в составе «Эдмонтона», «Сент-Луиса» и «Колорадо». Всего в НХЛ россиянин провел 350 матчей и набрал 136 очков. В минувшем сезоне Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при полезности «+2». В плей-офф не играл. «Ойлерс» выбрали Якупова под общим 1-м номером на драфте 2012 года. Якупов является бронзовым призером юниорского чемпионата мира, а также бронзовым и серебряным призером молодежного чемпионата мира.
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