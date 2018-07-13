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Черчесов: «Что планирую обсудить с Путиным? Не могу так рассуждать. Спросит — отвечу»
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Черчесов: «Что планирую обсудить с Путиным? Не могу так рассуждать. Спросит — отвечу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на заседании по наследию чемпионата мира.
”Что планирую обсудить? Я не могу так рассуждать. Спросит — отвечу. Время подумать есть. А думать, как я уже говорил, надо всегда. Я чему учился — вот есть стадион, на котором я делаю свою работу. Другие учатся тому, как этот стадион держать в том или ином состоянии. Моя задача — устроить футбольный спектакль, зритель сам придет, было бы, где сесть”, — ответил тренер.
Черчесова также спросили, что нужно сделать, чтобы на ЧМ-2022 в Катаре сборная России сыграла еще лучше, чем на домашнем ЧМ-2018, где дошла до четвертьфинала.
”Во-первых, до Катара еще четыре года, будут еще Лига наций и чемпионат Европы. Надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол. И это самое главное, на самом деле. Теперь вопрос, как будем дальше футбол развивать. Сейчас все немного успокоится, и можно будет выстраивать определенную работу”, — заключил Черчесов.
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