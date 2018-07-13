Роспотребнадзор проконсультировал более 400 болельщиков ЧМ в аэропортах в Подмосковье

Свыше 400 человек получили консультации в пунктах по защите прав потребителей в период проведения чемпионата мира по футболу, расположенных на территории аэропортов в Подмосковье, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

С 8 июня ведомство открыло консультационные пункты по защите прав потребителей на территории трех аэропортов в Московской области.

«Сотрудниками управления было проконсультировано более 430 человек на территории Московского авиационного узла, также 239 человек получили консультацию по телефону горячей линии», — говорится в сообщении.

Наиболее востребована была информация о правилах авиаперевозок, туристских продуктах, продаже билетов дистанционным способом.

«Болельщики и гости чемпионата также интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг. Популярными являются и вопросы предоставления транспортных услуг, наличие официальных перевозчиков на территории аэропортов», — добавляется в сообщении.

Всем обратившимся даны разъяснения по поставленным вопросам.

Получить консультацию можно по телефонам горячих линий: 8-800-511-58-98, 8-498-684-48-03, или оставив обращение на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области http://50.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Прием обращений граждан».

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.