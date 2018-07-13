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Гризманн ответил на критику Куртуа: «Он думает, что сам играет как в „Барселоне“?»
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Гризманн ответил на критику Куртуа: «Он думает, что сам играет как в „Барселоне“?» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отреагировал на критику вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа в адрес «Ле Бле». В полуфинале ЧМ-2018 Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0, после чего голкипер «Красных дьяволов» обвинил французов в излишне оборонительной игре и антифутболе.
«Куртуа играл за «Атлетико» и «Челси». Он что думает, что сам играет как в «Барселоне»? Мне нужна звезда (нашивка на футболке за выигранный Кубок мира), и если я смогу ее получить, мне все равно как это произойдет», — сказал Гризманн во время пресс-конференции.
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