ФК «Урал» планирует побить рекорд по продажам абонементов на домашние матчи после ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. Клуб «Урал» , который выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), планирует побить рекорд по продажам абонементов на домашние матчи на стадионе «Екатеринбург-Арена» в предстоящем сезоне. Предполагается, что абонементы на 15 матчей сезона-2018/19 приобретут более 5 тыс. болельщиков, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских

"В прошлом сезоне мы реализовали 2,5 тыс. абонементов, в этом году рассчитываем продать более 5 тыс., и глядя на то, как активно абонементы продаются сейчас, мы можем сказать, что это вполне реально. В целом мы намерены побить абсолютный рекорд по продажам абонементов, он составляет 4,9 тыс. штук. В первую очередь мы связываем такой ажиотаж с прошедшим чемпионатом мира — люди поняли, что в России может быть футбол, и мы заявляем, что будем стараться сделать атмосферу на наших матчах такой же, как на чемпионате мира. Плюс новый комфортный стадион в самом центре города", — сказал Медведевских.

Предварительная продажа абонементов на 15 матчей «Урала» стартовала 5 июля, с 13 июля и до первого матча клуба 28 июля абонементы могут приобрести все желающие. «За первую неделю предварительных продаж продано около 800 абонементов, в прошлом году было продано 300 абонементов за аналогичный период. Наибольшей популярностью пользуются абонементы за 16,9 тыс. рублей в зону гостеприимства», — добавил Медведевских.

Самый дешевый абонемент в семейный сектор на 15 матчей «Урала» на «Екатеринбург-Арене» стоит 1490 рублей, самый дорогой — 69 тыс. рублей, он включает в себя питание. «В этом году планируем сделать в семейном секторе детскую комнату», — резюмировал пресс-секретарь ФК «Урал».

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).