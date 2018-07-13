Названы самые популярные места в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

Выяснилось, например, что среди городов, принимающих игры, Нижний Новгород занимает первое место по росту интереса к букмекерским конторам: в период соревнований их популярность была в восемь раз выше, чем до начала турнира. Популярность магазинов спортивной одежды выросла на 72%, баров и пабов — на 82%. Судя по запросам, многие приезжали из других городов на своих машинах: доля пользователей, искавших парковки, выросла на 129%.

По графику интереса к барам можно косвенно судить о том, какие матчи вызвали в городе наибольший интерес. Выше всего он взлетал во время встреч сборной России с командами Испании и Хорватии.

Среди баров Нижнего Новгорода на фоне чемпионата заметнее всего прибавил в популярности Varvar Pub & Kitchen. Из гостиниц сильнее всего вырос интерес к «Октябрьской».

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