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Названы самые популярные места в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018
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Названы самые популярные места в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Выяснилось, например, что среди городов, принимающих игры, Нижний Новгород занимает первое место по росту интереса к букмекерским конторам: в период соревнований их популярность была в восемь раз выше, чем до начала турнира. Популярность магазинов спортивной одежды выросла на 72%, баров и пабов — на 82%. Судя по запросам, многие приезжали из других городов на своих машинах: доля пользователей, искавших парковки, выросла на 129%.
По графику интереса к барам можно косвенно судить о том, какие матчи вызвали в городе наибольший интерес. Выше всего он взлетал во время встреч сборной России с командами Испании и Хорватии.
Среди баров Нижнего Новгорода на фоне чемпионата заметнее всего прибавил в популярности Varvar Pub & Kitchen. Из гостиниц сильнее всего вырос интерес к «Октябрьской».
Все новости о ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде — в специальном разделе.
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