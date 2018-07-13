«Яндекс» назвал самые популярные места Нижнего Новгорода во время ЧМ

«Яндекс. Карты» выяснили, какие места в Нижнем Новгороде стали популярнее во время чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что среди принимающих матчи городов Нижний Новгород занимает первое место по интересу к букмекерским конторам. Их популярность во время проведения турнира была в восемь раз выше, чем до старта мундиаля.

Также на 82% выросла популярность баров и пабов, на 75% — популярность магазинов спортивной одежды. Также на 129% выросла доля пользователей «Яндекс. Карт», которые искали в Нижнем Новгороде парковки.

По графику запросов о барах можно косвенно судить о том, какие матчи вызвали в городе наибольший интерес. Такими играми стали встречи сборной России с Хорватией и Испанией.