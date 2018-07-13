«Яндекс» назвал топ запросов на картах во время ЧМ

Компания «Яндекс» рассказала о самых популярных поисковых запросах на картах во время чемпионата мира по футболу. Аналитики компании составили десятку самых запрашиваемых организаций по росту популярности из-за мундиаля.

Так, сразу на 374% среди пользователей «Яндекс. Карт» выросла популярность букмекерских контор, пишет RNS. На втором месте оказались стадионы — здесь популярность запросов выросла на 247%. Автомобильные парковки и магазины спортивной одежды оказались третьем и четвертом местах соответственно.

Также в рейтинг попали рестораны, достопримечательности, спорт-бары, пабы, магазины пива и железнодорожные вокзалы.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Решающий матч пройдет в это воскресенье на стадионе «Лужники». В нем сыграют сборные Хорватии и Франции. В матче за бронзовые медали участвуют команды Англии и Бельгии.

Сборная России покинул турнира на стадии четвертьфинала. Она впервые в истории смогла пробиться в восьмерку лучших команд турнира.