Шашисты из СЗАО сыграют в Тверской области

В городе Удомля Тверской области 14 и 15 июля на турнире по шашкам встретятся команды клуба «Атом» из Хорошёво-Мневников и ФОСК Калининской АЭС.

По системе проведения турнира состоится матч между командами в два тура.

Ограничения по возрасту и разряду участников отсутствуют. Кроме того, капитаны команд могут заменять участников как между основными игроками, так и на запасных игроков, указанных в заявке команды.

— В 2016 году Открытому первенству СЗАО по русским шашкам присвоен статус Кубка Москвы. А в этом году мы выходим на межрегиональный уровень, — добавляет Сергей Богданов.

Как отмечает советник депутата, шашки — довольно популярны в Северо-Западном округе.

— Отрадно видеть ребят, которые буквально растут на твоих глазах, переходя из детского во взрослый разряд, и сражаясь на доске на одном уровне с профессионалами, — делится Сергей Богданов.