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Шашисты из СЗАО сыграют в Тверской области
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Шашисты из СЗАО сыграют в Тверской области 

Префектура СЗАО города Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В городе Удомля Тверской области 14 и 15 июля на турнире по шашкам встретятся команды клуба «Атом» из Хорошёво-Мневников и ФОСК Калининской АЭС.
По системе проведения турнира состоится матч между командами в два тура.
Ограничения по возрасту и разряду участников отсутствуют. Кроме того, капитаны команд могут заменять участников как между основными игроками, так и на запасных игроков, указанных в заявке команды.
Как отмечает советник депутата Мосгордумы Олега Сороки Сергей Богданов, на протяжении 4 лет Олег Иосифович оказывает поддержку шашечным турнирам, проводимым в СЗАО.
— В 2016 году Открытому первенству СЗАО по русским шашкам присвоен статус Кубка Москвы. А в этом году мы выходим на межрегиональный уровень, — добавляет Сергей Богданов.
Как отмечает советник депутата, шашки — довольно популярны в Северо-Западном округе.
— Отрадно видеть ребят, которые буквально растут на твоих глазах, переходя из детского во взрослый разряд, и сражаясь на доске на одном уровне с профессионалами, — делится Сергей Богданов.
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