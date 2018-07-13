Гризманн: Дешам знает, как остановить Модрича и Ракитича

Финальная встреча чемпионата мира Франция — Хорватия пройдет 15 июля в московских «Лужниках».

"Модрич и Ракитич — игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но, думаю, Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить, — считает Гризманн. — Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах".

Он отметил, что команда не собирается отходить от оборонительного стиля. «Защита — это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Мбаппе, есть Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее», — сказал он.

"Страна многое ждет от нас, мы это понимаем и сохраняем уверенность в себе. Конечно, это будет очень сложно, но нам надо просто выложиться, чтобы поднять кубок над головой", — отметил нападающий.