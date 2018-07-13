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Гризманн: Дешам знает, как остановить Модрича и Ракитича
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Гризманн: Дешам знает, как остановить Модрича и Ракитича 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам знает, как остановить в финале чемпионата мира лидеров команды Хорватии — Луку Модрича и Ивана Ракитича. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий французской команды Антуан Гризманн.
Финальная встреча чемпионата мира Франция — Хорватия пройдет 15 июля в московских «Лужниках».
"Модрич и Ракитич — игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но, думаю, Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить, — считает Гризманн. — Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах".
Он отметил, что команда не собирается отходить от оборонительного стиля. «Защита — это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Мбаппе, есть Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее», — сказал он.
"Страна многое ждет от нас, мы это понимаем и сохраняем уверенность в себе. Конечно, это будет очень сложно, но нам надо просто выложиться, чтобы поднять кубок над головой", — отметил нападающий.
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