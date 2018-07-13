«Урал» подписал контракт с футболистом Брызгаловым

О сроках соглашения с 25-летним футболистом не сообщается. «Футболист уже прибыл в расположение команды: он присоединился к „Уралу“ в начале учебно-тренировочного сбора в Сербии», — говорится в сообщении пресс-службы.