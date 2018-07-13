«Урал» подписал контракт с футболистом Брызгаловым 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с защитником Сергеем Брызгаловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О сроках соглашения с 25-летним футболистом не сообщается. «Футболист уже прибыл в расположение команды: он присоединился к „Уралу“ в начале учебно-тренировочного сбора в Сербии», — говорится в сообщении пресс-службы.
С 2011 по 2016 год Брызгалов выступал за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России. В 2016 году он подписал контракт с грозненским «Тереком» (сейчас «Ахмат»). В прошедшем сезоне защитник выступал за махачкалинский «Анжи», в составе которого провел 25 матчей и забил два гола.