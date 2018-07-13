Ещё
Хоккеист СКА Коскиранта назвал великолепной атмосферу на матчах ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист СКА Коскиранта назвал великолепной атмосферу на матчах ЧМ-2018 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Атмосфера на матчах чемпионата мира по футболу почти такая же, как на играх санкт-петербургского СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал финский форвард петербургского клуба Ярно Коскиранта.
"Вместе со своим братом я сходил на матч футбольного чемпионата мира Россия — Египет. Атмосфера очень хорошая, почти такая же, как на играх СКА. Думаю, что Франция победит в финале хорватов", — считает Коскиранта.
Хоккеист рассказал о том, как провел отпуск и поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона. «Я провел две недели отпуска в Испании. Чувствую себя готовым к сезону. Надеюсь, что мне удастся провести 50 игр в „регулярке“, — сказал Коскиранта.
»Да, я знаю [Наиля] Якупова и других новичков команды — посмотрим, на что они способны, когда начнется тренировочный лагерь, — продолжил финский хоккеист. — Многие лидеры покинули клуб, но к нам пришли другие хорошие хоккеисты. Да, я буду скучать по [Микко] Коскинену, но такое случается, что игроки уходят из команды, чтобы двигаться дальше. Я еще не общался с новым тренером Ильей Воробьевым".
В прошедшем сезоне КХЛ СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА. Коскиранта провел 65 игр и набрал 18 (11 шайб + 7 передач) очков.
ТАСС: последние новости
Саутгейт отверг идею проведения парада по случаю выхода англичан в полуфинал ЧМ-2018 Любимец Франции и человек из ниоткуда: кто возглавляет финалистов ЧМ-2018 Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение