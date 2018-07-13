Хоккеист СКА Коскиранта назвал великолепной атмосферу на матчах ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. Атмосфера на матчах чемпионата мира по футболу почти такая же, как на играх санкт-петербургского СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал финский форвард петербургского клуба Ярно Коскиранта.

"Вместе со своим братом я сходил на матч футбольного чемпионата мира Россия — Египет. Атмосфера очень хорошая, почти такая же, как на играх СКА. Думаю, что Франция победит в финале хорватов", — считает Коскиранта.

Хоккеист рассказал о том, как провел отпуск и поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона. «Я провел две недели отпуска в Испании. Чувствую себя готовым к сезону. Надеюсь, что мне удастся провести 50 игр в „регулярке“, — сказал Коскиранта.

»Да, я знаю [Наиля] Якупова и других новичков команды — посмотрим, на что они способны, когда начнется тренировочный лагерь, — продолжил финский хоккеист. — Многие лидеры покинули клуб, но к нам пришли другие хорошие хоккеисты. Да, я буду скучать по [Микко] Коскинену, но такое случается, что игроки уходят из команды, чтобы двигаться дальше. Я еще не общался с новым тренером Ильей Воробьевым ".

В прошедшем сезоне КХЛ СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА. Коскиранта провел 65 игр и набрал 18 (11 шайб + 7 передач) очков.