Сборная Бельгии по футболу провела последнюю тренировку в Дедовске

ДЕДОВСК /Московская область/, 13 июля. / ТАСС /. Сборная Бельгии по футболу провела последнюю тренировку на базе в подмосковном Дедовске.

Все футболисты тренировались в общей группе.

Команда поблагодарила поселок за теплый прием. «Спасибо, Дедовск. Условия тренировок всегда были превосходными в вашем красивом поселке и великолепном тренировочном центре. Спасибо за вашу доброту», — написали в Twitter сборной.

В субботу сборная Бельгии сыграет в матче за третье место на чемпионате мира с командой Англии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.