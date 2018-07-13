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Сборная Бельгии по футболу провела последнюю тренировку в Дедовске
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Сборная Бельгии по футболу провела последнюю тренировку в Дедовске 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
ДЕДОВСК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу провела последнюю тренировку на базе в подмосковном Дедовске.
Все футболисты тренировались в общей группе.
Команда поблагодарила поселок за теплый прием. «Спасибо, Дедовск. Условия тренировок всегда были превосходными в вашем красивом поселке и великолепном тренировочном центре. Спасибо за вашу доброту», — написали в Twitter сборной.
В субботу сборная Бельгии сыграет в матче за третье место на чемпионате мира с командой Англии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.
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