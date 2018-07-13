Организаторы: проект фан-посольств чемпионата мира по футболу в России удался

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Работу фан-посольств болельщиков чемпионата мира по футболу можно оценить как успешную. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила руководитель фан-посольства Елена Еркина.

"Проект для нас реализуется впервые в таком масштабе, мы помогали фан-посольствам и иностранным болельщикам по большому спектру вопросов, — сказала Еркина. — Мы организовали активную социальную часть, очень важную с точки зрения наследия чемпионата мира, — за время турнира было проведено 30 товарищеских игр с участием болельщиков 18 стран. Иностранные гости наслаждались праздником футбола, и нашей задачей было их комфортное и безопасное пребывание в России".

"Проект удался, и обратная связь от наших партнеров и от городов-организаторов только подтверждает это. Организация массовой, яркой, насыщенной программы при поддержке западных партнеров и, конечно, при участии болельщиков стала огромным опытом для нас", — добавила она.

Фан-посольства — специальный проект организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE). Также FSE при поддержке Российского футбольного союза Ростуризма и городов-организаторов провела на чемпионате мира в России товарищеские матчи футбольных фанатов, фан-шествия и другие мероприятия, в которые за время турнира были вовлечены болельщики из 26 стран.

Чемпионат мира завершится 15 июля. В финале турнира на столичном стадионе «Лужники» сыграют сборные Франции и Хорватии.