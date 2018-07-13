О безопасности при катании на велосипедах и самокатах рассказали малышам с Большой Академической

В школе № 1576 на Большой Академической для малышей провели профилактическую беседу, посвященную безопасному поведению: «Береги себя и друга». Об этом рассказал представитель учебного заведения.

— На занятии дошколятам объяснили, сколь важно бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, и что необходимо для этого делать, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

Дети узнали, какие правила необходимо соблюдать во время подвижных летних игр, катания на велосипедах и самокатах. (ео)