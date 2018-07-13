Стал известен состав участников Кубка Гомельского-2018

ЦСКА, УНИКС, «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» примут участие в предсезонном Кубке Гомельского. Турнир пройдет 29 и 30 сентября в Москве. В полуфиналах турнира встретятся ЦСКА с УНИКСом и «Олимпиакос» с «Анадолу Эфес». Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА начнет подготовку к сезону 30 августа. Команда сыграет с «Сахалином» в Москве 10 сентября, с «Монако» и «Банвитом» на товарищеском турнире в Анталье с 12 по 14 сентября, а также с «Ляонином» и «Миланом» на турнире в Задаре с 20 по 23 сентября.