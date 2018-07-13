Ещё
Стал известен состав участников Кубка Гомельского-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен состав участников Кубка Гомельского-2018 

SPORT24.ru 32 минуты назад
ЦСКА, УНИКС, «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» примут участие в предсезонном Кубке Гомельского. Турнир пройдет 29 и 30 сентября в Москве. В полуфиналах турнира встретятся ЦСКА с УНИКСом и «Олимпиакос» с «Анадолу Эфес». Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА начнет подготовку к сезону 30 августа. Команда сыграет с «Сахалином» в Москве 10 сентября, с «Монако» и «Банвитом» на товарищеском турнире в Анталье с 12 по 14 сентября, а также с «Ляонином» и «Миланом» на турнире в Задаре с 20 по 23 сентября.
SPORT24.ru: последние новости
Кем «Реал» заменит Роналду. Мадридцы выбирают из этих 6 суперзвезд Марадона защитил Месси после провала Аргентины на ЧМ-2018 Черчесов: «Что планирую обсудить с Путиным? Не могу так рассуждать. Спросит — отвечу»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение