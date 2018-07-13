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Чемпионат «Лесоруб 21 века» пройдет в Архангельской области
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Чемпионат «Лесоруб 21 века» пройдет в Архангельской области 

ТАСС 40 минут назад
ТАСС, 13 июля. С 8 по 12 августа 2018 года в Архангельской области уже в четвертый раз пройдет Чемпионат России «Лесоруб 21 века».
Это уникальные соревнования среди операторов современной лесной техники — харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Традиционно победители в основных номинациях на харвестерах, форвардерах и гидроманипуляторах получат автомобили — кроссоверы Hyundai Creta. Приз за 2 место — квадроцикл, за третье — снегоход.
Параллельно соревнованиям на чемпионате ежегодно проходят выставки и тест-драйвы новейшей техники и оборудования лесной отрасли.
Обширная деловая программа с участием представителей федеральных министерств и ведомств включает в себя обсуждение самых актуальных вопросов лесопользования.
В рамках Чемпионата второй год подряд проводится Всероссийский конкурс красоты «Королева леса».
В большой культурной программе участвуют самобытные северные артисты и звезды российского шоу-бизнеса.
В этом году по результатам экспертного отбора Чемпионат включен в топ-200 лучших событийных проектов России.
Все подробности на портале http://lesorub.pro.
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