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Инфантино — о юниорской команде из Таиланда: может, пригласим их на ЧМ в Катар
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Инфантино — о юниорской команде из Таиланда: может, пригласим их на ЧМ в Катар 

Чемпионат.com 38 минут назад
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу юниорской команды из Таиланда, которую спасателям на днях удалось вывести из затопленной пещеры.
«Россия — очень крутая, согласен. Весь мир переживал и молился за мальчиков и их тренера до последнего дня. Эта история тронула души людей по всему миру, не только футбольное сообщество. Мы пригласили их на финал, но они не смогут приехать, к сожалению, Пригласили их также на вручение наград ФИФА в сентябре. Попробуем также организовать какие-то мероприятия для них в Таиланде. Посмотрим, что можно сделать. Может, ещё пригласим в Катар на ЧМ. Нельзя также забывать о том, что один из водолазов погиб во время спасательной операции. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким. Каждый раз люди, занимающиеся спасением, рискуют своей жизнью — они делают большое дело. Никогда нельзя забывать об этом», — сказал Инфантино на пресс-конференции.
Напомним, 12 детей-футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня и были найдены в пещере Тхам Луанг спустя 10 дней, где оказались заблокированными из-за внезапного наводнения. 8 июля началась операция по спасению команды. В ней участвовали 13 специалистов, среди которых таиландские военнослужащие — пять опытных боевых пловцов.
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