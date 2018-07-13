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Эмери: «Я не дал Уилширу места в стартовом составе и он решил уйти»
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Эмери: «Я не дал Уилширу места в стартовом составе и он решил уйти» 

SPORT24.ru 36 минут назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о разговоре, после которого Джек Уилшир решил покинуть клуб. Уилшир перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.
"Это было тактическое и техническое решение. У нас с Уилширом вышел прямой разговор. Я рассказал, как хочу строить команду, и пояснил, что не уверен, что он попадет в стартовый состав.
Он объяснил, что решение для него нелегкое, но он хочет сделать лучше для себя. Я знаю, что этот игрок важен для фанатов, он вырос в «Арсенале», но я не дал ему места в стартовом составе и он решил уйти. Я уважаю это", — цитирует Эмери Mirror.
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