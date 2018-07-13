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Бурдасов: «В Челябинске все так и ходят с одинаковыми лицами»
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Бурдасов: «В Челябинске все так и ходят с одинаковыми лицами» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов не считает, что россияне стали чаще улыбаться в дни ЧМ-2018.
«Все перед началом турнира хаяли Станислава Черчесова и посмотрите, что он сделал с командой. Я, кстати, его не ругал. Потому что он спартаковец. С самого начала я верил в Черчесова, и он доказал всем, что его не просто так назначили. Не зря же после второго матча появились мемы «Извинись».
Стали ли люди в связи с ЧМ-2018 чаще улыбаться? Не знаю. В Челябинске как все ходили с одинаковым выражением лица, так и ходят», — приводит слова Бурдасова Бизнес Online.
ЧМ-2018 завершится 15 июля финальным матчем сборных Хорватии и Франции.
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