Бурдасов: «В Челябинске все так и ходят с одинаковыми лицами»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов не считает, что россияне стали чаще улыбаться в дни ЧМ-2018.

«Все перед началом турнира хаяли Станислава Черчесова и посмотрите, что он сделал с командой. Я, кстати, его не ругал. Потому что он спартаковец. С самого начала я верил в Черчесова, и он доказал всем, что его не просто так назначили. Не зря же после второго матча появились мемы «Извинись».

Стали ли люди в связи с ЧМ-2018 чаще улыбаться? Не знаю. В Челябинске как все ходили с одинаковым выражением лица, так и ходят», — приводит слова Бурдасова Бизнес Online.

ЧМ-2018 завершится 15 июля финальным матчем сборных Хорватии и Франции.