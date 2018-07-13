Семен Павличенко: «За ЧМ-2018 слежу по телевизору, мне так больше нравится»

Чемпион мира 2015 года и трехкратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко отметил, что любит играть в футбол, но до ЧМ-2018 редко смотрел футбольные трансляции.

— Во время чемпионата мира мне нужно было посетить по делам Санкт-Петербург. Вечером поехал в центр города, прошел по Невскому проспекту — и обалдел от того, насколько чемпионат мира по футболу объединяет людей, — рассказал Павличенко в интервью Team Russia. — Русские, испанцы, португальцы — все были вместе, будто старые друзья. Беседовали, танцевали. Кто-то включил в автомобиле музыку — другие отдыхали. И абсолютно неважно, из какой ты страны. Никогда не видел, чтобы люди так дружелюбно друг к другу относились. Ведь обычно, что ни почитаешь, все кого-то ругают. Видимо, футбол обладает могучей объединяющей силой.

— Верно ли, что прежде чем увлечься санным спортом, вы занимались в родном Братске футболом?

— И боксом тоже. Футболом — долго, года четыре. Играл на позиции левого защитника. Но потом тренер вдруг куда-то пропал, команда разбежалась. Так что в футбол я играть так и не научился.

— Следите за ЧМ-2018?

— По телевизору. Мне так больше нравится. На стадионе, конечно, заряжаешься эмоциями, но там не увидишь всего. Помню, ребята, которые ходили на церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи, вернувшись, посмотрели ее в записи по телевизору — и удивились: «Надо же, сколько мы пропустили!»

— А футбольные матчи чемпионата России посещаете?

— Не получается. У меня двое сыновей. Может, когда они подрастут, и буду ходить на стадион. А чемпионат России или Кубок страны я даже по телевизору почти не смотрел, хотя сам играть люблю. Примерно так же переиграл в детстве в компьютерные игры — и теперь совсем не тянет. Да и неинтересно было. Тем более когда все кругом говорят, что наши играют в футбол отвратительно. А сейчас посмотрел: люди борются, и у них хорошо получается. После этого турнира мне захотелось смотреть футбол. Причем не мировой, а отечественный.