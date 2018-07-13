Инфантино: результат работы VAR на ЧМ-2018 чрезвычайно позитивный

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил работу системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира–2018.

«VAR работает хорошо. Мы начали тестовую фазу пару лет назад. Тогда я скептически относился к идее, но понимал, что надо систему протестировать. Я постарался вникнуть в вопрос и понял, что надо попробовать VAR на чемпионате мира. Результат чрезвычайно позитивный. Мы просмотрели более 440 повторов всего, 18 просмотров в 62 матчах ЧМ, 16 решений были изменены на верные благодаря VAR. Это и есть определение футбола. VAR не изменяет футбол — он его очищает. 95% решений судей были уже правильными. Но благодаря VAR процент верных решений увеличился до 99,3. Постучим по дереву.

В первую очередь футбол — контактный вид спорта, и оставшиеся доли процентов идут на усмотрение рефери. В суперзамедленном повторе можно увидеть всё что угодно. Теперь у судьи есть шанс проверить себя ещё раз.

Надеюсь, вы понимаете, что голам, забитым из офсайда, пришёл конец в футболе. Сколько раз в прошлом писали, был ли мяч забит из положения вне игры. Теперь всему этому пришёл конец. Кроме того посмотрите, насколько уменьшилось количество жёлтых карточек. Ни одной красной карточки за агрессию! Потому что все игроки понимают, что, если они что-то сделают, это увидят все камеры, и тогда их отправят с поля. Мы счастливы, что выступили с введением VAR, сложно представить чемпионат мира без этой системы. Турнир стал более справедливым», — сказал Инфантино на пресс-конференции.