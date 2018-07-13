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Анна Цыганова — серебряный призер этапа Кубка мира по скалолазанию
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Анна Цыганова — серебряный призер этапа Кубка мира по скалолазанию 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Советский спорт
В женской половине соревнований на скорость серебро завоевала действующая чемпионка мира Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном забеге она уступила 28 сотых секунды полячке Александре Рудзинске.
Для Анны эта награда восьмая в карьере в рамках этапов Кубка мира и вторая серебряная. Ранее она занимала второе место в Хайяне (2015).
В забеге за третье место чемпионка мира-2011 Мария Красавина (Тюменская область) оказалась быстрее француженки Аурелии Сариссон: перевес составил 3,09 секунды. Мария в 27-й раз пробилась в тройку сильнейших на этапе Кубка мира и в 11-й раз стала бронзовым призером.
У мужчин серебро выиграл победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Пермский край). В решающем забеге его на 24 сотых секунды опередил украинец Данил Болдырев.
В командном зачете сборная России заняла первое место, опередив на 115 баллов французов. В общем зачете Кубка мира в скорости (после пяти этапов) в тройку сильнейших входят Дмитрий Тимофеев (1-й), Мария Красавина (2-я) и Анна Цыганова (3-я). В командном зачете сборная России уверенно лидирует, опережая французов на 568 баллов.
В десятку мирового рейтинга в лазании на скорость после турнира в Шамони входят девять россиян: Дмитрий Тимофеев — 1-й, Мария Красавина — 2-я, Александр Шиков — 2-й, Юлия Каплина — 3-я, Анна Цыганова — 4-я, Владислав Деулин — 4-й, Елена Тимофеева — 8-я, Станислав Кокорин — 8-й, Александр Шилов — 10-й.
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