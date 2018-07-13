Анна Цыганова — серебряный призер этапа Кубка мира по скалолазанию

В женской половине соревнований на скорость серебро завоевала действующая чемпионка мира Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном забеге она уступила 28 сотых секунды полячке Александре Рудзинске.

Для Анны эта награда восьмая в карьере в рамках этапов Кубка мира и вторая серебряная. Ранее она занимала второе место в Хайяне (2015).

В забеге за третье место чемпионка мира-2011 Мария Красавина (Тюменская область) оказалась быстрее француженки Аурелии Сариссон: перевес составил 3,09 секунды. Мария в 27-й раз пробилась в тройку сильнейших на этапе Кубка мира и в 11-й раз стала бронзовым призером.

У мужчин серебро выиграл победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Пермский край). В решающем забеге его на 24 сотых секунды опередил украинец Данил Болдырев.

В командном зачете сборная России заняла первое место, опередив на 115 баллов французов. В общем зачете Кубка мира в скорости (после пяти этапов) в тройку сильнейших входят Дмитрий Тимофеев (1-й), Мария Красавина (2-я) и Анна Цыганова (3-я). В командном зачете сборная России уверенно лидирует, опережая французов на 568 баллов.