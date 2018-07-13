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Суперсовременный спорткомплекс открылся в Военно-медицинской академии
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Суперсовременный спорткомплекс открылся в Военно-медицинской академии 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Дворец спорта, в котором есть семь спортивных залов и 25-метровый бассейн, признан одним из лучших в Вооруженных Силах России.
Новый спорткомплекс открылся на территории Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Во дворце спорта есть семь залов для гимнастики, фитнеса, рукопашного боя и занятий на тренажерах. Также в спорткомплексе построили 25-метровый бассейн на четыре дорожки и с двумя вышками для прыжков в воду. Кроме того, там имеются классы для проведения методических занятий с курсантами.
Здание, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, возвели всего за два года.
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