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«ГТО-хакер» приглашает проверить свои возможности и посмотреть футбол
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«ГТО-хакер» приглашает проверить свои возможности и посмотреть футбол 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Советский спорт
14 июля в торгово-развлекательном центре «Планета» на большом экране в центральном атриуме будет организована трансляция матча за 3-е место чемпионата мира по футболу.
Пока англичане и бельгийцы будут оспаривать бронзовую медаль, посетители «Планеты» смогут проверить свою физическую подготовку на презентационной площадке проекта «ГТО-хакер», которая будет работать у центрального входа с 18:00 до 21:00.
Жителей и гостей краевой столицы снова будут ждать опытные инструкторы, которые подскажут, как правильно выполнять упражнения и зафиксируют результат.
Фотографии с мероприятий и итоги проведения можно будет найти в группах vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.
Напомним, «ГТО-хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.
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