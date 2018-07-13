«ГТО-хакер» приглашает проверить свои возможности и посмотреть футбол

14 июля в торгово-развлекательном центре «Планета» на большом экране в центральном атриуме будет организована трансляция матча за 3-е место чемпионата мира по футболу.

Пока англичане и бельгийцы будут оспаривать бронзовую медаль, посетители «Планеты» смогут проверить свою физическую подготовку на презентационной площадке проекта «ГТО-хакер», которая будет работать у центрального входа с 18:00 до 21:00.

Жителей и гостей краевой столицы снова будут ждать опытные инструкторы, которые подскажут, как правильно выполнять упражнения и зафиксируют результат.

Фотографии с мероприятий и итоги проведения можно будет найти в группах vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.