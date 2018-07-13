Инфантино возьмётся за женский футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен взяться за развитие женского футбола. По его словам, это будет справедливо по отношению к прекрасной половине человечества, которая играет в мяч наравне с мужчинами.

«Мы должны повысить качество футбола во всём мире. Будут инвестироваться средства для развития игры. В планах создать новые юношеские турниры, международные соревнования. Также ФИФА проведёт финансовые вливания в женский футбол. Женщины — это 50% населения мира и надо относиться к ним справедливо», — пояснил глава Международной футбольной организации.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года, став девятым президентом организации. По специальности он юрист. Разговаривает как минимум на трёх языка, имеет двойное гражданство (Швейцарии и Италии).