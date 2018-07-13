Бывший вратарь сборной СССР Кавазашвили высказал мнение о финале ЧМ-2018 

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН предположил, каким будет финальный матч ЧМ-2018.
«Французы будут играть за счёт своего опыта и на удержание мяча. Они сделают для начала «разведку боем», и потом по обстоятельствам будут подключать футболистов. У них состав подобран изумительно. У них игроки высочайшей квалификации. У них тренер Дидье Дешам, который является чемпионом мира и Европы. Уверен, что французы будут лишать хорватов мяча и не позволят противнику контролировать игру. А что касается матча за третье место, то Бельгия сможет взять верх над командой Англии за счёт коллективной игры и отдельных звёзд сборной», — сказал Кавазашвили.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань во время ЧМ-2018 посетили 300 тыс. туристов.