«Фулхэм» хочет приобрести защитника «Саутгемптона» Таргетта

Защитник «Саутгемптона» Мэтт Таргетт может перейти в «Фулхэм», сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, лондонский клуб хочет его подписать, но «святые» отказались продавать футболиста за пять миллионов фунтов, сочтя эту сумму недостаточной.

22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Фулхэм» на правах аренды и в 18 матчах в чемпионшипе забил один мяч при двух голевых передачах. В клубе довольны его игрой и хотели бы выкупить контракт левого защитника на постоянной основе. «Фулхэм» по итогам сезона завоевал путевку в премьер-лигу.