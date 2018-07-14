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«Фулхэм» хочет приобрести защитника «Саутгемптона» Таргетта
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«Фулхэм» хочет приобрести защитника «Саутгемптона» Таргетта 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Саутгемптона» Мэтт Таргетт может перейти в «Фулхэм», сообщают британские СМИ.
По данным Sky Sports, лондонский клуб хочет его подписать, но «святые» отказались продавать футболиста за пять миллионов фунтов, сочтя эту сумму недостаточной.
22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Фулхэм» на правах аренды и в 18 матчах в чемпионшипе забил один мяч при двух голевых передачах. В клубе довольны его игрой и хотели бы выкупить контракт левого защитника на постоянной основе. «Фулхэм» по итогам сезона завоевал путевку в премьер-лигу.
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