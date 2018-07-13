Лёгкая атлетика. 16-летняя бегунья из Эфиопии выглядит старше своих лет

Вы бы уступили ей место в автобусе? Ну вот честно — да? А Гермавит всего 16 лет.

Великий талант или большой обман?

У участниц молодёжных чемпионатов мира, в которых выступают спортсмены до 20 лет, в редких случаях уже могут быть дети. Но как насчёт внуков? Конечно, напрашивается отрицательный ответ — это физиологически невозможно. Но со вчерашнего дня уже не всё так однозначно. Испанский бегун Оскар Хусильос, специализирующийся на дистанциях 200 и 400 метров, на своей странице в соцсети подшутил над эфиопской бегуньей Гермавит Гебризихаир, завоевавшей бронзовую награду молодёжного чемпионата мира в Тампере в беге на 5 тыс. метров. Испанец написал: «Её дети / внуки с трибун наблюдают за её успехом на чемпионате мира U20». Судя по внешнему виду спортсменки, не исключено, что и в этой шутке есть доля правды.

Проверкой возраста спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, занимается Международная федерация лёгкой атлетики. И у IAAF к спортсменке никаких вопросов нет: Гермавит сначала допустили к соревнованиям, а когда у общественности появились вопросы, федерация подтвердила, что спортсменка родилась 21 ноября 2001 года — ей всего 16 лет. А это значит, что она сможет выступить даже на следующем молодёжном чемпионате мира в 2020-м!

В её профиле на сайте действительно нет никаких несоответствий. Свой первый старт она провела 26 ноября 2017 — через шесть дней после своего 16-летия пробежала 10 километров. Любопытен, конечно, сам результат: 32.33 — это очень и очень быстро! В 2018 году среди спортсменок не старше 20 лет так быстро не бегал ещё никто, а в 2017-м быстрее Гермавит пробежали лишь пять спортсменок. При этом в топ-30 лучших результатов на этой дистанции все рекордсменки, кроме Гебризихаир, — девушки старшего возраста — 19— или 20-летние. Впрочем, чего только в этой Африке не бывает! Быть может, Гермавит — это новый суперталант мировой лёгкой атлетики, готовая бить все рекорды? Но сама спортсменка должна понимать, что её победы вкупе с её внешностью привлекут к ней пристальное внимание. На данный момент единственным доказательством её возраста являются её документы, с которыми в Африке не всегда церемонятся. Но если спортсменка продолжит побеждать, наверняка найдётся возможность провести дорогостоящий тест на возраст, последствия которого могут оказаться любопытными. Это ведь уже не допинг — не сказать, что врач что-то напутал, инструкцию не прочитал, да и вообще непонятно, как он попал в организм. Конечно, нельзя исключать, что тяжёлое детство или какие-то болезни оставили свой след, но разница между паспортными данными и внешностью действительно впечатляет!

Морщинистый юнец

Самый популярный подобный пример — футболист Джозеф Минала . Его дебют за итальянский «Лацио» породил настоящий взрыв в СМИ. Шутка ли — крепкий, морщинистый мужчина на скамейке по паспорту был 17-летним юнцом. Разумеется, многие заинтересовались, а соответствует ли возраст камерунца Миналы по паспорту действительности?

«На самом деле мне не 17 лет, а 41. Просто сейчас мне было необходимо как можно быстрее подписать контракт с «Лацио», чтобы отправить деньги семье, которая осталась в Африке. Свой 42-й день рождения я буду праздновать в августе», — эту якобы фразу Миналы опубликовал сенегальский журналист Ламин Самба. Высказывание вызвало новую волну слухов и догадок, но сам Минала в течение нескольких дней опроверг его и сказал, что не знает такого журналиста. В итоге в «Лацио», устав от бесконечных слухов и мнений конспирологов, провели тест на возраст, который включал в себя изучение костей спортсмена. По его итогам римский клуб объявил, что возраст спортсмена действительно составляет 17 лет — ни больше, ни меньше. «Разбирательств был целый букет, и мой возраст оказался правдой», — заметил Минала.

Девочка или мальчик?