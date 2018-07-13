Дрогба: «У Головина должно все получиться в „Челси“ 

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что Александр Головин преуспеет в случае перехода в лондонский клуб.
«Переход Головина в «Челси»? Видимо Sport24 знает о нем больше, чем я. Да, Головин хорошо себя показал на этом ЧМ. У него хороший удар. А его гол в ворота Саудовской Аравии — это было что-то с чем то. Я хорошо дружу с Юрием Жирковым, мы играли вместе в одно время. Головин хороший футболист. Должно все получится у него», — передает слова Дрогба корреспондент Sport24 Арарат Мамбреян.