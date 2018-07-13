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Эксперт: За кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать
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Эксперт: За кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили предложил применять санкции к футболистам, которые симулируют травмы во время матчей.
Международная федерация футбола (ФИФА) должна предусмотреть санкции к футболистам, которые симулируют травмы на поле. Об этом заявил лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили пресс-конференции НСН на тему: «Финал ЧМ-2018: Кому достанутся золото, серебро и бронза?».
«ФИФА надо какие-то определенные законы внести в судейском корпусе к тем футболистам, которые постоянно кривляются, падают, портят свой имидж и никому пользу этим не приносят», — заявил эксперт.
Напомним, в ходе мундиаля нападающий сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем. Из них пять с половиной минут он пролежал во время матча 1/8 финала с командой Мексики.
Ранее Кавазашвили на пресс-конференции НСН оценил игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева и других голкиперов на матчах первенства по футболу.
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