Эксперт: За кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать

В эфире НСН лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили предложил применять санкции к футболистам, которые симулируют травмы во время матчей.

Международная федерация футбола (ФИФА) должна предусмотреть санкции к футболистам, которые симулируют травмы на поле. Об этом заявил лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили пресс-конференции НСН на тему: «Финал ЧМ-2018: Кому достанутся золото, серебро и бронза?».

«ФИФА надо какие-то определенные законы внести в судейском корпусе к тем футболистам, которые постоянно кривляются, падают, портят свой имидж и никому пользу этим не приносят», — заявил эксперт.

Напомним, в ходе мундиаля нападающий сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем. Из них пять с половиной минут он пролежал во время матча 1/8 финала с командой Мексики.