Кручинин: «Время покажет, правильно ли поступил Кравцов, оставшись в „Тракторе“

Нападающий СКА Алексей Кручинин рассказал об отпуске, возвращении в СКА и решении Виталия Кравцова провести еще один сезон в «Тракторе». Кравцов и Кручинин выступали за «Трактор» в минувшем сезоне и стали обладателями бронзовых медалей КХЛ.

«После окончания сезона отдохнул в Турции, потом родственников навещал, был в Крыму и на Кавказе. О переходе в СКА узнал как раз на Кавказе, когда поехал на целебные источники. Разговоры давно ходили, внутренне был готов к обмену.

Впечатления о возвращении в Петербург хорошие, семья здесь, все отлично. Для меня сейчас в СКА все, как в первый раз. Вчера впервые побывал в Хоккейном городе. Многое изменилось тут. Будет сложно попасть в основу СКА, но по-другому и не должно быть. Конкуренция будет большая.

Конечно, с Кравцовым много общались на тему «Рейнджерс», часто созваниваемся. Он со мной всеми мыслями и новостями делится, тоже самое и я. Время покажет, правильно ли он сделал, что остался еще на год в «Тракторе». Тут не угадаешь. Всякое может быть, ведь все непредсказуемо. В Челябинске уже все без меня заскучали. Я тоже скучаю по ним. Матчи с «Трактором» для меня будет особенными. Когда приеду в Челябинск, наверное, испытаю нереальные эмоции.