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Тимати рассказал, за какую футбольную команду болеет. Это не ЦСКА и не «Спартак»
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Тимати рассказал, за какую футбольную команду болеет. Это не ЦСКА и не «Спартак» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Российский хип-хоп-исполнитель Тимати признался, что симпатизирует трем московским клубам, но командой, за которую он болеет, является сборная России.
«Мне часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю, что болею за сборную России. Не могу четко выделить какого-то фаворита. Мне и ЦСКА очень нравится, и «Спартак», и «Динамо». Я знаком со многими футболистами, и они все играют в разных командах. Поэтому определенного предпочтения к какой-то конкретной команде у меня нет», — цитирует Тимати.
Во время чемпионата мира Тимати выкладывал в «Инстаграме» фотографии и видео в поддержку сборной России, которая дошла до четвертьфинала, где уступила по пенальти национальной команде Хорватии. В частности, Тимати делился с подписчиками видео с московского стадиона «Лужники», на котором россияне обыграли испанцев в серии 11-метровых ударов. «Пойду выпью водки за здоровье Акинфеева», — писал Тимати после успешной игры вратаря сборной России Игоря Акинфеева.
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