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Турнир по пионерболу провели для школьников из района Аэропорт
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Турнир по пионерболу провели для школьников из района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Юные жители района Аэропорт, которые проводят лето в лагере «Московской смены» на базе центра социальной помощи семье и детям в Песчаном переулке, приняли участие в турнире по пионерболу. За победу в соревнованиях боролись три отряда. Об этом рассказали в администрации учреждения соцзащиты.
— На площадке было очень жарко, никто не хотел проигрывать, все стремились занять первое место. Но игра есть игра. Золото досталось команде «Форсаж», второе место у команды «Экстрим», третье — у «Спортсменов», — поделился тренер центра.
Напомним, в этом году «Московская смена» принимает тысячи школьников от семи до 14 лет на 247 площадках, расположенных по всему городу. (мю)
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