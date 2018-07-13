Турнир по пионерболу провели для школьников из района Аэропорт

Юные жители района Аэропорт, которые проводят лето в лагере «Московской смены» на базе центра социальной помощи семье и детям в Песчаном переулке, приняли участие в турнире по пионерболу. За победу в соревнованиях боролись три отряда. Об этом рассказали в администрации учреждения соцзащиты.

— На площадке было очень жарко, никто не хотел проигрывать, все стремились занять первое место. Но игра есть игра. Золото досталось команде «Форсаж», второе место у команды «Экстрим», третье — у «Спортсменов», — поделился тренер центра.

Напомним, в этом году «Московская смена» принимает тысячи школьников от семи до 14 лет на 247 площадках, расположенных по всему городу. (мю)