В селе Уркарах откроют новый стадион

В селе Уркарах откроют новый стадионТоржественное открытие намечается завтра, 14 июля, в селе Уркарах Дахадаевского района.

Футбольный стадион «Дахадаев Арена» начал строиться в 2016 году.

Как сообщил руководитель муниципалитета Джарулла Омаров, 500 человек пройдут по стадиону в форме патриотической расцветки.

Также на открытии намечается 15-минутный флешмоб «Усы надежды», посвященный тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову

Угощать участников мероприятия будут национальным блюдом чуду, его разрежут на 16 кусков, три из них вместе с футболками с национальной символикой отправят посылкой лидерам футбольной команды.

Напомним, стадион «Дахадаев-Арена» построен в рамках Федерально-целевой программы«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг».