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В селе Уркарах откроют новый стадион
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В селе Уркарах откроют новый стадион 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
В селе Уркарах откроют новый стадионТоржественное открытие намечается завтра, 14 июля, в селе Уркарах Дахадаевского района.
Футбольный стадион «Дахадаев Арена» начал строиться в 2016 году.
Как сообщил руководитель муниципалитета Джарулла Омаров, 500 человек пройдут по стадиону в форме патриотической расцветки.
Также на открытии намечается 15-минутный флешмоб «Усы надежды», посвященный тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову.
Угощать участников мероприятия будут национальным блюдом чуду, его разрежут на 16 кусков, три из них вместе с футболками с национальной символикой отправят посылкой лидерам футбольной команды.
Напомним, стадион «Дахадаев-Арена» построен в рамках Федерально-целевой программы«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг».
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