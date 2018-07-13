Точилин: ФК «Сочи» придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга

СОЧИ, 13 июля. / ТАСС /. Новому футбольному клубу «Сочи» нужно определенное время, чтобы привыкнуть к жаре и влажности после переезда из Санкт-Петербурга, но в дальнейшем это может стать козырем. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции главный тренер команды Александр Точилин.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское «Динамо» завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в «Сочи».

"Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде. Нам придется к ней адаптироваться — достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать", — сказал он.

Нападающий «Сочи» Анзор Саная также отметил, что на стадионе имени Славы Метревели, где тренировалась сборная Бразилии во время чемпионата мира, условия отличные, но к климату придется привыкать. «Надо привыкнуть к климату — жарко, душно. Я думаю, мы справимся, мы еще должны адаптироваться», — сказал форвард.

На стадионе имени Метревели клуб сыграет первые два домашних матча чемпионата ФНЛ предстоящего сезона. После «Сочи» будет играть на «Фиште».